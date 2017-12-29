СМИ: актер «Игры престолов» заявил о приостановке съемок сериала
Съемочная группа продолжит работу над киноэпопеей в 2018 году.
Фото: Hbo/ ZUMAPRESS/ Globallookpress
Видео: GameofThrones / YouTubе
Британский актер Бен Кромптон, который исполняет роль Эдисона Толлета в «Игре престолов», заявил, что съемки восьмого сезона будут приостановлены, сообщает NME.
По его словам, работа над киноэпопеей продолжится в следующем году, поскольку съемочной группе требуется отдых. Кромптон рассказал, что в последнем сезоне будет шесть серий, каждая из которых станет по сути полнометражным фильмом.
43-летний актер пообещал, что финал будет грандиозным и не разочарует поклонников сериала.