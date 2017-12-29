Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об увеличении на шесть месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2018 году – с 240 до 246 месяцев.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый из расчета ее размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев», - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступает в силу с первого января следующего года.

В уходящем году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии определен длительностью в 240 месяцев.