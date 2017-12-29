За спасибо: таксистка вернула забывчивым пассажирам в Ростове-на-Дону четыре миллиона рублей

Сотрудница таксомоторной компании Оксана Милованова вернула своим пассажирам пакет с деньгами, который те забыли в ее автомобиле в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает местный портал 161.ru.

В забытом семейной парой пакете таксистка обнаружила четыре миллиона рублей. Как выяснилось позже, супруги даже не заметили пропажу до тех пор, пока с ними не связались диспетчеры, поскольку каждый был уверен, что пакет с деньгами несет другой.

Оксана Милованова связалась с диспетчерами своей компании и через них нашла забывчивых пассажиров. Семейная пара приняла четыре миллиона рублей, однако благодарность за возвращение столь крупной суммы Милованова получила только в устной форме.

Однако поступок таксистки оценили в ее компании, так как благодарные клиенты позвонили руководству и принесли ему опять же устную благодарность за поведение честного сотрудника. После этого руководство наградило Милованову денежной премией.