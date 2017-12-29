Порошенко назвал главное «достижение» Украины в 2017 году

Президент Украины Петр Порошенко назвал главное, по его мнению, достижение страны в уходящем году. Обращение украинского президента размещено на странице его официальной пресс-службы.

По мнению лидеры Украины, самой значимой вещью, которой государство добилось за весь год, стало получение безвизового режима со странами Евросоюза. Вместе с безвизом первое место в рейтинге достижений Украины, по версии Порошенко, стоит ратификация Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Безвиз – это когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу. Железный занавес Российской империи и СССР разрушен», - заявил Порошенко.

Стоит отметить, что большинство украинских граждан, посетивших Евросоюз с начала действия безвизового режима, почему-то им не воспользовались. По данным пограничной службы Украины, за весь указанный срок только 4% посетивших ЕС украинцев воспользовались безвизом.

Однако существует и другое мнение о главном «достижении Украины» в уходящем году, его озвучил сенатор Алексей Пушков. По версии Пушкова, Украина стала «страной года в нанесении ущерба самой себе». В качестве примера сенатор привел инициированную Киевом блокаду Донбасса, которая нанесла тому же Киеву около 1,8 миллиарда долларов убытка.