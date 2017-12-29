Новую станцию московского метро «Ховрино» откроют 29 декабря

В пятницу, 29 декабря будет открыта для москвичей станция метро «Ховрино». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя Московского метрополитена Виктора Козловского.

«Ховрино» станет новой станцией Замоскворецкой линии столичного метро. Она расположена на месте примыкания Зеленоградской улицы к улице Дыбенко. Благодаря открытию станции зеленая ветка станет длиннее на 2,9 километров.

По данным издания, 16 и 17 декабря проводились работы по присоединению «Ховрино» к Замоскворецкой линии. 23 и 24 декабря участок зеленой ветки от «Войковской» до «Речного вокзала» был перекрыт в связи с вводом новой станции столичной подземки.