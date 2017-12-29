Путин подписал закон о ежемесячных выплатах за рождение первенца

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому родители будут получать ежемесячные выплаты. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка… имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ», - сообщается в тексте документа.

Рассчитывать на ежемесячные выплаты смогут как родители первого и второго ребенка, так и люди, усыновивших его. Закон распространяется на детей, рожденных после первого января следующего года. Стоит отметить, что получить помощь смогут только семьи, чей доход на душу не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Кроме того, с января 2018 года получать адресные выплаты смогут родители при рождении первенца. Пособия будут выплачиваться до достижения ребенком возраста в 1,5 года. На реализацию этих мер, как ранее отмечала вице-премьер РФ Ольга Голодец, за три года уйдет около 500 миллиардов рублей.