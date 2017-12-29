Минкультуры выделило средства на фильм о Зое Космодемьянской

Министерство культуры России выделило 60 миллионов рублей на съемки фильма «Страсти по Зое», посвященного первой женщине, получившей звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, партизанке Зое Космодемьянской. Победителем конкурса на бюджетную субсидию стала киностудия имени Горького.

«Киностудия им. Горького" получила бюджетную субсидию от Министерства культуры РФ в размере 60 млн рублей на производство художественного фильма "Страсти по Зое", с инициативой создания которого выступило РВИО», - сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

Режиссером фильма выступит Егор Кончаловский, сценарий написала Анна Трусевич, основываясь на исторических документах и свидетельствах выживших участников Великой Отечественной войны. Начало съемок запланировано на 2018 год.