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Ученые успешно испытали напечатанный на 3D-принтере авиационный двигатель

Вадим Синицын
01:32 29.12.2017
Напечатанные на принтере титановые детали составляют более 30% от успешно протестированного авиадвигателя.
Видео: GE Aviation / Facebook

Компания GE Aviation провела испытания турбовинтового двигателя, более 30% деталей которого были напечатаны на 3D-принтере. Двигатель прошел полнофункциональный тест на самолете Cessna Denali в Праге, который завершился успешно.

Как сообщается на официальном сайте компании, разработка проекта двигателя, который можно распечатать на принтере, заняла более двух лет. Специалисты компании сумели снизить число деталей в печатном блоке с 855 до 12.

«Продолжение испытаний даст ценные данные о двигателе, а также подтвердит показатели по аэродинамическим, механическим и аэротермическим системы. Ранние данные после запуска и тестирования отдельных компонентов показывают, что мы выполним или даже превысим все показатели производительности, которые указали для двигателя», - заявил генеральный менеджер компании Пол Коркири.

Созданный GE Aviation авиационный двигатель на треть состоит из напечатанных деталей из титанового сплава, причем раньше этот функционал в двигателе выполняли 855 обычных деталей. На принтере сделаны корпуса подшипников, выпускной корпус, топливные форсунки и несколько других компонентов.

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