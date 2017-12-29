В Москве и Подмосковье ожидаются гололед и туман

В Москве и Подмосковье в ночь на 29 декабря ожидается сильный туман и гололедица.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением на утро 29 декабря по Московской области и городу Москве местами ожидается гололед, в отдельных районах туман», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

Добавляется, что туман и гололед могут привести к затруднению движения транспорта, увеличению количества пробок. В связи с ухудшением видимости водителям рекомендуется быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию между машинами.