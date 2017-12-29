Порошенко надеется получить оружие от Канады и Евросоюза

Президент Украины Петр Порошенко считает, что после предоставления оружия Киеву со стороны Вашингтона, таких решений следует ожидать от Канады и стран Евросоюза.

Украинский президент во время своего визита в Одесскую область назвал передачу Соединенными Штатами оружия Украине «историеским моментом» и «большим подарком» на Новый год.

«Мы долго ждали этого решения. Сразу за Соединенными Штатами пойдут другие государства - Канада, страны Европейского Союза и мира», - цитирует издание «Укринформ» слова Порошенко.

Ранее стало известно о намерении Белого дома начать поставки летального оружия Украине, включая современные противотанковые ракетные комплексы Javelin.