Экономика Украины несет огромные потери из-за ухудшения торговых связей с Российской Федерацией. Этот факт была вынуждена признать торгпред Украины Наталия Микольская в интервью изданию «Европейская правда».

Микольская отметила, что в последнее время товарооборот между РФ и Украиной стал расти, несмотря на разрушение экономических связей, поскольку бизнес ищет и находит лазейки, и предприниматели будут покупать там, где выгодно в данный момент. Этот факт подтверждает искусственную природу разрушения экономических связей между странами. Связи могли бы расти активнее, если бы не санкции, добавила торгпред Украины.

«И это еще раз подтверждает, что связи были разрушены искусственно, и если бы они не были разрушены, то наша торговля с Россией развивалась бы достаточно динамично, и у нас не было бы потери как минимум одного миллиарда долларов США нашего экспорта в год», - сказала Микольская.

Тем не менее, в духе актуальной на Украине политической риторики, Микольская отдельно подчеркнула, что Москва ни в коем случае не является партнером Киева. Россия для Украины «просто страна, с которой Украина торгует», отметила торгпред.

Примечательно, что ежегодный экономический ущерб в миллиарды долларов Украина наносит себе по собственной воле, самостоятельно введя антироссийские санкции. В конце 2015 года Кабмин Украины принял два постановления - об отмене Зоны свободной торговли (ЗСТ) с Россией и вводе ограничений на некоторые товары из РФ. С 1 января 2017 года действие постановлений было продлено на год.