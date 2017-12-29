Москвичи смогут наблюдать мощный звездопад в новогодние праздники

В ночь с 3 на 4 января жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать мощный звездопад. В это время будет пик активности метеорного потока Квадрантиды, ожидается до 120 метеоров в час, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Наблюдать за звездопадом можно невооруженным глазом с 23:00 3 января и до рассвета 4 января, но если погода будет ясной.

Название потока происходит от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта.