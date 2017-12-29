Силуанов назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2018 году

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов порекомендовал жителям страны хранить свои сбережения в национальной валюте, поскольку оснований для ослабления рубля в грядущем году не предвидится. Об этом глава ведомства заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Бюджетное правило в следующем году будет действовать более эффективно, что позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала. Оснований для изменения курсовых соотношений мы сейчас не видим», - отметил министр финансов.

Силуанов отметил, что большая часть россиян хранит сбережения как раз в рублях, и для них на рынке существуют надежные доходные инструменты разных типов. В их числе банковские депозиты и облигации федерального займа, которые выпускает министерство финансов. Глава ведомства отметил, что эти инструменты сейчас дают наибольшую доходность.

Ранее Силуанов призвал россиян не увлекаться инвестированием в криптовалюты, в том числе в крайне популярный биткоин. По мнению министра финансов, такие вложения несут за собой очень высокие риски потери средств. Примечательно, что мнение Силуанова косвенно подтвердил основатель компании bitcoin.com Эмиль Ольденбург. Он продал все свои биткоины и заявил, что вложения в них – «самые экстремальные инвестиции, которые вы можете сделать».