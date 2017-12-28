В Татарстане волонтер провалилась в люк, где нашла пропавшего ребенка

Волонтер Гулия Яруллина во время поиска 10-летнего мальчика, пропавшего в селе Черемшан под Казанью, упала в заметенный снегом канализационный колодец.

Инцидент произошел 24 декабря, женщина помогала в поисках ребенка своему мужу – сотруднику МЧС. Оказавшись на дне колодце, она обнаружила у стены мальчика, спавшего на санках.

Оказалось, что школьник катался на ледянках, но не заметил открытого люка, который замело снегом, сообщает республиканское управление МЧС. Мальчик звал на помощь, но его никто не услышал, через какое-то время у него закончились силы и он стал засыпать. Вскоре колодец снова засыпало.

Если бы Яруллина не провалилась в открытый люк и не обнаружила ребенка, он бы замерз и умер спустя час от переохлаждения. Мальчику оказана медицинская помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает, а женщина при падении пострадала – у нее диагностирован перелом позвонка поясничного отдела.