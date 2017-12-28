В Турции арестовали организатора выставки, где был убит посол Андрей Карлов

Суд в Турции принял решение об аресте человека, являющегося организатором фотовыставки, на которой был убит посол Российской Федерации Андрей Карлов. Об этом сообщает местный телеканал NTV.

Организатор мероприятия, по мнению турецких следователей, причастный к убийству российского дипломата, был задержан сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом. Человек по имени Мустафа Тимур Озкан был допрошен, позже доставлен в суд, где услышал обвинительный приговор. Озкан обвиняется по статье «Соучастие в предумышленном убийстве».

Ранее стало известно, что прокуратура Турции допрашивает нового фигуранта по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова – бывшего продюсера одного из государственных телеканалов. Следователи считают, что Хайреддин Айдынбаш вместе с сообщниками помог убийце, Мевлюту Алтынташу, устроиться на службу в полицию.

Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года в Турции во время речи на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Убийцей, выпустившим несколько пуль в спину дипломата, оказался полицейский Мевлют Алтынташ.