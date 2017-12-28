Номера федеральных трасс России изменятся с 1 января

Учетные номера ряда федеральных российских трасс будут окончательно изменены с начала 2018 года, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Федерального дорожного агентства.

Изменение номеров и буквенных обозначений будет окончательно закреплено согласно постановлению правительства России от 17 ноября 2010 года. Процесс перехода длился более семи лет и окончательно завершается.

Так, обозначение «М» получат трассы, связывающие российскую столицу с административными центрами и столицами иностранных государств, буква «Р» появится в названиях дорог федерального и регионального значения, которые соединяют региональные центры.

«А» будет использоваться для трасс, которые представляют собой подъезд к крупнейшим транспортным узлам и специальными объектам. Кроме того, эта буква будет использована в названии дорог, пролегающих от административных центров, не имеющих прямой связи с Москвой и пролегающих к портам либо границам иностранных государств.

Например, название М-11 получит будущая скоростная автодорога Москва - Санкт-Петербург. Раньше этот номер принадлежал дороге «Нарва», соединяющей Петербург и границу с Эстонией, которая теперь будет называться «А-180». Популярная трасса «М-4» от Тамбова до Астрахани станет Р-22, дорогу «М-29» от Владикавказа до Азербайджана переименуют в «Р-217» и так далее.