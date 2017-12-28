Шаинского похоронят в Москве на Троекуровском кладбище

Известного композитора Владимира Шаинского, который ушел из жизни в Соединенных Штатах на 93-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Его кремируют и привезут на Троекуровское», – заявил Немерюк, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что достигнута предварительная договоренность о захоронении Шаинского в России.

Напомним, во вторник, 26 декабря, стало известно, что ушел из жизни российский композитор, народный артист РСФСР Владимир Шаинский. Он является автором десятков известных мелодий из кинокартин и мультфильмов, а также песен, которые исполняли Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Лев Лещенко, Анна Герман, Эдуард Хиль и другие известные артисты.