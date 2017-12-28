ЦБ выпустил монеты с изображением Винни-Пуха

Сегодня, 28 декабря, Центробанк выпустил в обращение серию памятных монет «Российская мультипликация». Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Отмечается, что самым большим тиражом выпущены деньги, которые посвящены персонажам известных мультфильмов «Три богатыря» и «Винни-Пух».

В частности, речь идет о монетах из недрагоценного металла номиналом 25 рублей, каждая из них была отчеканена в обычном и специальном исполнении – с цветными фигурами героев. Тираж монет в обычном исполнении составляет 450 тысяч штук, а в специальном – 50 тысяч.

Также сообщается, что в обращение вошли серебряные монеты, номинал которых составляет три рубля, на них изображены Пятачок, Винни-Пух, Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович. Монеты тяжелее по весу и больше по размеру, их тираж не превысит 3000 экземпляров, сообщается на сайте Центробанка РФ.