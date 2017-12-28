Порошенко назвал условие для возобновления закупки российского газа

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупку российского газа у Москвы при выполнении ряда условий.

«Они стучат: может, возьмете наш газ? Да нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный – пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», – заявил Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область. Видео с выступления украинский лидер разместил на своей странице в Facebook.

С лета 2014 года «Газпром» судится с «Нафтогазом» из-за нарушения украинской компанией своих платежных обязательств по договору купли-продажи природного газа в 2009–2019 годах. В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по этому спору и обязал «Нафтогаз Украины» выплатить российской компании более 2 миллиардов долларов.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года. В 2016–2017 годах Киев получал голубое топливо по реверсу из Европы.