Люди кричат, из окон валит дым: мощный взрыв прогремел в поселке под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом в поселке Садовом на Верстовой улице в квартире на пятом этаже произошел взрыв.

Об инциденте сообщают очевидцы, передает издание E1.ru.

«В квартире выбиты окна, люди кричат, из окон валит дым», – рассказал свидетель происшествия.

Как он заявил, в настоящее время на месте работают пожарные машины, а также скорая помощь. Из здания идет эвакуация жителей. По предварительным данным, произошла утечка газа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже, в результате по лестничным маршам было эвакуировано 40 человек, из них восемь детей», – рассказали изданию в пресс-службе МЧС по Свердловской области.