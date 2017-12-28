Полиция задержала жителя Химок, расстрелявшего рабочих под окнами дома

Полиция проводит проверку по факту стрельбы в подмосковных Химках.

Инцидент произошел 28 декабря. Житель микрорайона Сходня открыл стрельбу по рабочим за вырубку елей и стройку у него под окнами. Соседи мужчины сообщили о случившемся в полицию.

«Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был установлен житель Солнечногорского района Московской области, подозреваемый в стрельбе из неустановленного оружия», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.