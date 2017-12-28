Молниеносная реакция: пилот чудом избежал столкновения с реактивным самолетом

В Британии легкий учебный самолет чуть не столкнулся с частным воздушным судном во время полета.

Видео инцидента было опубликовано сегодня, хотя само ЧП произошло еще в марте этого года, передает портал Newsflare.

По словам одного из пилотов, чье имя не приводится, он совершал учебный полет к западу от города Истборн в неконтролируемом воздушном пространстве.

В какой-то момент инструктор, сопровождавший пилота, резко вывернул штурвал вправо. Чуть позже стало понятно, что данный маневр был необходим для того, чтобы избежать столкновения с частным реактивным самолетом.

Вместе с тем, по словам пилота, у его инструктора были секунды для того, чтобы избежать катастрофы.