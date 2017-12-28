Центризбирком разрешил Путину начать предвыборную кампанию

Российский президент Владимир Путин официально начинает президентскую кампанию. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Напомним, 28 декабря Центризбирком зарегистрировал инициативную группу избирателей по выдвижению его кандидатуры на выборах президента, которые пройдут 18 марта следующего года, а также ее уполномоченных.

Также ЦИК дал разрешение на открытие счета для формирования избирательного фонда и на начало предвыборной агитации.

Об этом сообщил специальный корреспондент издания Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

«Путин официально начинает президентскую кампанию: ЦИК зарегистрировал уполномоченных Путина и дал разрешение открыть избирательный счет для сбора подписей», – сообщил Смирнов в соцсети.

Шестого декабря нынешний президент России объявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2018 года. Об этом он заявил, выступая перед работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.