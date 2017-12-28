Число пострадавших при взрыве в супермаркете в Петербурге выросло до 14 человек

Число пострадавших при взрыве в супермаркете Петербурга возросло до 14 человек. Об этом сообщают власти города. В настоящее время в медицинских учреждениях остаются шестеро.

«В среду на место происшествия прибыли 15 бригад скорой медицинской помощи. За помощью специалистов обратились 14 человек, на месте одна пострадавшая написала письменный отказ от госпитализации», – сказали в пресс-службе вице-губернатора Анны Митяниной.

Тем временем обнародованы новые данные расследования. Подозреваемый в закладке бомбы попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина заходит в торговый зал. У него на плече объемный рюкзак, который он оставляет в камере хранения и покидает супермаркет. Вскоре раздается взрыв.

По оценке специалистов, мощность устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Российский президент Владимир Путин назвал этот взрыв терактом и приказал спецслужбам при сопротивлении террористов ликвидировать их на месте.