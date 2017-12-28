СМИ: Китай провел испытания баллистической ракеты с гиперзвуковым глайдером

Китай провел первые испытания баллистической ракеты нового типа с гиперзвуковым глайдером, сообщает The Diplomat со сылкой на источники в американском правительстве.

Как сообщает издание, испытания прошли еще 1 и 15 ноября. Протестированные ракеты средней дальности DF-17 перемещаются на расстояния от 1,8 тысячи до 2,5 тысячи километров. Ожидается, что ракета будет способна доставлять как ядерную, так и обычную полезную нагрузку, в частности маневрирующий снаряд или гиперзвуковой летательный аппарат (глайдер).

В ходе первого испытания глайдер достиг цели с точностью в несколько метров. После отделения от ракеты он за 11 минут пролетел 1400 километров.

Отмечается, что DF-17 специально создали для выведения гиперзвукового глайдера. Таким образом, китайские испытания стали «первым в мире тестом гиперзвукового глайдера, использующим систему оперативного пуска».

«Ожидается, что DF-17, согласно оценкам разведки в США, достигнет начальных эксплуатационных возможностей примерно в 2020 году», – говорится в материале.

В США считают, что ракета средней дальности DF-17 была разработана на основе ракеты ближней дальности DF-16B.

Как пишет издание, всего Китай провел семь испытаний экспериментальных образцов гиперзвуковых глайдеров с 2014 по 2016 год.