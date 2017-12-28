Крупные операторы РФ начали корректировать тарифы перед отменой роуминга

Россияне смогут не платить за роуминг. Отменить его по всей стране планируется не позднее чем через три месяца. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

«Изначально антимонопольная служба ставила цель завершить всю работу в 2017 году. Конструктив нашего взаимодействия вывел нас на обоюдное понимание того, что это физически невозможно сделать в 2017 году. Сеть связи очень большая, тысячи тарифных планов», – сказал министр.

Слишком много тарифных планов и сеть связи, по словам министра, слишком большая. Сами операторы, впрочем, уверяют, что значительная часть абонентов уже переведена на тарифные планы без платы за роуминг.

По словам Никифорова, в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. Это произойдет в течение первого-второго квартала.

«Целый ряд операторов сегодня заявляли, что значительная часть абонентов находится в тарифных планах, где эти понятия по уровню цен почти уже ушли в прошлое», – добавил глава Минкомсвязи.