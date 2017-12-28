Бесполезный Javelin: почему Киев напрасно надеется на «всесильную мощь» заокеанских ПТРК

Киев, скорее всего, получит давно выпрашиваемые у Вашингтона противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin. Причем, по некоторым сведениям, арсеналы ВСУ смогут пополниться сразу 35 пусковыми установками с боекомплектом более чем в две сотни ракет. Решение предоставить Украине боевое оружие (а помимо ПТРК, речь идет еще о снайперских винтовках) было принято США, невзирая на мнения о том, что поставки летального вооружения, которое Киев намерен использовать против ополченцев в Донбассе, неминуемо «взорвут» шаткое равновесие в этом регионе. Кроме того, не были приняты по внимание и оценки экспертов, которые подвергли справедливому сомнению разрекламированный тезис о «всесильной мощи» Javelin. Не рухнут ли надежды украинских вояк на это чудо-оружие после первого же боевого применения?

Тактика поражения

О необходимости поставок летального оружия, и в первую очередь как раз Javelin, в Киеве начали говорить сразу же после того, как ВСУ развязали прямую вооруженную агрессию против юго-востока страны. Дело в том, что собственные возможности украинской армии, которая все предшествующие годы методично разваливалась, оказались плачевными: ни показное усердие волонтеров, ни «волны» мобилизации не улучшили боеспособность войск, как не изменили ситуацию на линии огня карательные вылазки нацбатов. Именно тогда среди украинских вояк и зародился вожделенный тезис – «заграница нам поможет». Громкие стенания о помощи вкупе с усилиями разного рода лоббистов привели к тому, что за океаном все же было принято решение о содействии Украине в пополнении ее военных арсеналов.

Между тем ряд военных экспертов изначально ставил под сомнение безоговорочную эффективность и целесообразность применения ПТРК Javelin в зоне конфликта. Первой критике подверглась предполагаемая тактика применения комплекса. Так, политический обозреватель выпускник Ярославского высшего зенитного ракетного командного училища ПВО имени 60-летия Великого Октября Сергей Кузьмичев считает, что радостные заявления украинских политиков о возможности достижения при помощи этих комплексов победы над ополченцами совершенно необоснованны.

По мнению эксперта, ставка на Javelin неоправданна именно с точки зрения условий их будущего использования.

«На сегодняшний день противостояние приобрело позиционный характер, противники зарылись в землю, построив большое количество полевых укреплений, а танки и бронетехника отведены от передовой линии и применяются в качестве подвижного резерва, – обращает внимание эксперт. – Главным действующим инструментом в таких условиях являются артиллерия и минометы, обеспечивающие подавление и уничтожение обороняющихся или поражение атакующих. ПТРК в этих условиях тоже применяются, однако для решения таких задач ничуть не хуже американской "диковины" подходят украинские комплексы».

Кроме того, Сергей Кузьмичев сомневается в перспективах результативного использования заокеанского оружия в составе так называемых диверсионно-разведывательных групп, которые ВСУ засылают в тыл ополченцев. «Сомнительно, что украинское командование по доброй воле отправит дорогостоящий комплекс в расположение противника, так как итогом такого рейда может стать захват заокеанской новинки бойцами ДНР и ЛНР», – считает эксперт, добавляя, что комплекс может попасть к ополченцам и другим путем. Например, будучи элементарно проданным, как другие образцы вооружения, которыми украинские военные активно приторговывают.

Единственное, где Javelin может показать себя более-менее достойно, – это обеспечение прорывов ударных групп ВСУ, однако такой вариант возможен только в том случае, если Киев решится на широкомасштабное наступление.

«Учитывая все военно-политические последствия такого шага, о которых Украину неоднократно предупредили, можно сделать вывод: американские "подарки" не окажут сокрушительного влияния на развитие событий», – полагает эксперт.

«Приманка» для снайперов

В числе достоинств, которые приписывают «американцу», – революционный принцип ведения огня «выстрелил – забыл», наличие современной головки самонаведения. Известно также, что этот ПТРК может наносить удары по объектам с верхней точки, где защита куда менее мощная. Однако и перечень недостатков оружия объективно широк. Специалисты сразу же называют малую дальность боевого применения, низкую бронепробиваемость. А еще высокую стоимость оружия, которая, по некоторым сведениям, может достигать 200 и более тысяч долларов за единицу.

Отмечают эксперты и другие досадные упущения этого комплекса. Например, оправданные нарекания вызывает система прицеливания, которая из-за своих громоздких размеров становится отличным ориентиром для средств обнаружения. Пример такой техники – серия российских ночных прицелов «Антиснайпер», основным назначением которых является как раз «вскрытие» средств оптоэлектронных приборов противника. Принцип действия устройства основан на регистрации отраженного сигнала от элементов оптической системы прицела, а в качестве источника «подсветки» используется полупроводниковый лазер. Причем, что немаловажно, «Антиснайпер» одинаково результативно применяется на снайперских винтовках (в том числе крупнокалиберных), может монтироваться на пулемет, способен обнаруживать объекты на удалении до 2,5 километра. Разработчики Javelin попытались обойти эту угрозу, установив специальный фильтр, однако выяснилось, что он значительно ухудшает качество изображения и, к тому же, используется только на инфракрасном прицеле, тогда как дневной прицел такой защиты не имеет.

Вообще, системы наведения «волшебного» ПТРК вызывают большинство нареканий. Например, оператор Javelin не может повлиять на траекторию полета ракеты после запуска, более того, в случае если цель имеет температуру, мало отличающуюся от температуры деталей рельефа, например в пустыне, то ракета может вовсе... потерять цель! Неслучайно в схожем по характеристикам семействе израильских комплексов Spike наряду с головкой самонаведения используется система управления по проводам. Важно и то, что дальность действия тепловой ГСН, применяемой в Javelin, существенно меньше, чем у ПТРК, использующих телевизионные, тепловизионные, оптические и радиолокационные каналы обнаружения и наведения. В итоге если у Javelin максимальная дальность стрельбы составляет 2,5 километра, то у российского ПТРК «Корнет» она превышает 5,5 километра, а в модификации «Корнет-Д» и вовсе доведена до десяти километров.

По сути, штатовский ПТРК может поражать цели лишь в зоне прямой видимости, что ставит под сомнение его боеспособность на дистанции более километра, а также в условиях пересеченной местности или, например, в городе. Использование тепловой головки негативно сказывается и еще на одном моменте – времени подготовки оружия к стрельбе: обязательное условие охлаждения ГСН «съедает» так необходимые во время боя секунды и минуты.

Заграница не поможет

Поставки американских комплексов Javelin не усилят боевых возможностей украинской армии, их можно рассматривать только как политический жест. Таково мнение главного редактора журнала «Арсенал Отечества» полковника запаса Виктора Мураховского.

«Ничего принципиально нового в смысле военных возможностей Вооруженным силам Украины это не даст, – полагает эксперт. – Это скорее символический жест расширения номенклатуры военной помощи. Этот комплекс ничего не решит даже на оперативном уровне, не говоря уже о стратегическом, в случае развертывания крупномасштабных боевых действий. Кроме того, у ВСУ достаточно противотанковых комплексов, но других конструкций, доставшихся в наследство от Советского Союза, а также комплексов текущих модификаций, производимых на украинских предприятиях».

Виктор Мураховский также обращает внимание на то, что сейчас согласно договоренностям тяжелое вооружение, включая танки, отведено за дальность действия противотанковых комплексов. Во всяком случае должно быть отведено. И в этой связи решение о поставках комплекса Javelin также скорее имеет политическое звучание, чем способно оказать реальное воздействие на ситуацию на линии соприкосновения ВСУ и ополчения, отмечает эксперт.

Эксперты убеждены: украинцы не понимают, что берут. Считают, что дареному коню в зубы не смотрят. «Конь», кстати, именно дареный: поставки предполагается реализовать за счет выделенных Вашингтоном средств из бюджета военной помощи Киеву. На недостатки же этого оружия «одариваемые» предпочитают не обращать внимания. По мнению руководителя сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований Российского института стратегических исследований Сергея Ермакова, эти поставки совершенно точно не помогут урегулировать конфликт в Донбассе, а приведут к дальнейшей эскалации ситуации в этом регионе. «Это оружие не сделает украинскую армию настолько мощной, что она будет способна с помощью военной силы решить все свои проблемы, – убежден эксперт. – Просто здесь нужно отметить сам факт того, что наши западные партнеры, в первую очередь в лице США, в плане урегулирования гражданских конфликтов вновь избирают вариант тушения пожара с помощью бензина. А это крайне негативный момент».

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