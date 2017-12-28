В Швеции намеренно разбили редкий гиперкар стоимостью 1,9 млн долларов

Шведская автомобильная компания Koenigsegg продемонстрировала видео краш-теста своего гиперкара Regera стоимостью 1,9 миллиона долларов.

На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как машину проверяют на прочность, разбивая ее о барьеры, а также «избивая» молотком.

Шведский гиперкар является гибридом: под капотом автомобиля установлен пятилитровый твин-турбо мотор V8, а также три электромотора.

Суммарная мощность Regera составляет 1,5 тысячи лошадиных сил. До скорости в 100 километров в час гиперкар разгоняется за 2,8 секунды.

Всего в мире существует лишь 80 экземпляров данной модели.