Житель Химок расстрелял рабочих за стройку у него под окнами

Житель микрорайона Сходня в Химках открыл стрельбу по рабочим за вырубку елей и стройку у него под окнами. Об этом сайту ТРК «Звезда» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел около 09:30 28 декабря. Мужчина открыл огонь после того, как одно из деревьев повредило его дом.

В настоящее время на место происшествия направили несколько нарядов полиции. О пострадавших не сообщается.