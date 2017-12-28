Житель Химок расстрелял рабочих за стройку у него под окнами
Житель подмосковных Химок открыл огонь из ружья по рабочим, которые пилили деревья.
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
Житель микрорайона Сходня в Химках открыл стрельбу по рабочим за вырубку елей и стройку у него под окнами. Об этом сайту ТРК «Звезда» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Инцидент произошел около 09:30 28 декабря. Мужчина открыл огонь после того, как одно из деревьев повредило его дом.
В настоящее время на место происшествия направили несколько нарядов полиции. О пострадавших не сообщается.