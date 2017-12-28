Задержана участница нападения на водителя автобуса с детьми в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали пассажирку автомобиля, водитель которого спровоцировал конфликт с перевозившим школьников водителем автобуса, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

«Утром 27 декабря 2017 года задержан Ализаде Мустафаев, а в ночь на 28 декабря 2017 года задержана его соучастница Зульфия Саидмуратова», – заявили в СК.

Инцидент произошел 25 декабря на Октябрьской набережной. Range Rover не смог разъехаться с автобусом, и, разозлившись на замечания водителя, 44-летний Мустафаев в присутствии четвероклассников нанес ему ножевые ранения, а его спутница Саидмуратова избила водителя автобуса битой.

Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Хулиганство». Его расследование взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.