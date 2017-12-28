Лавров: США должны покинуть Сирию после ликвидации террористов

Силы США должны покинуть сирийскую территорию после полной ликвидации террористов в САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Интерфаксу».

«Исходим из того, что американцы должны покинуть сирийскую землю, как только там будут полностью ликвидированы остатки террористической активности, а до этого осталось совсем недолго», – отметил дипломат.

Лавров выразил удивление в связи с заявлениями главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который подчеркнул, что армейские подразделения США будут оставаться в Сирии до «достижения прогресса в политическом урегулировании».

«Словно Вашингтон присвоил себе право определять степень такого прогресса и хочет удерживать часть сирийской территории, пока не добьется нужного ему результата. Так дела не делаются», – сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что «СБ ООН не санкционировал деятельность коалиции США в Сирии», а сирийское правительство «также к себе их не приглашало».

«В соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2254, за принятие которой США ратовали, решение о дальнейшем устройстве Сирии может принимать только сирийский народ. Этим пониманием будем и впредь руководствоваться в наших контактах с американцами», – пояснил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что Москва видит возможности для сотрудничества с Вашингтоном по вопросам борьбы с терроризмом в Сирии, в случае если американцы преследуют именно эту цель.