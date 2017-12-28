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Экс-главу «Меньшевика» Аверьянова доставили для допроса в СК: видео

Наталья Вальханская
13:48 28.12.2017
Правоохранители привезли Аверьянова для допроса в Следственный комитет.

Бывшего директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который накануне устроил стрельбу на предприятии и убил человека, доставили для допроса в СК РФ по Москве.

«Звезда» публикует кадры, на которых хорошо видно злоумышленника. Правоохранители выводят его из автозака и сопровождают в здание Следственного комитета.

Аверьянова задержали утром в четверг, 28 декабря, в одном из зданий по улице Правды в Москве. Как рассказал источник «Звезды», экс-глава «Меньшивика» почти сутки прятался в заброшенном здании.

Накануне экс-глава фабрики в разгар конфликта с нынешним руководством предприятия открыл стрельбу, в результате которой погиб один человек.

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