Экс-главу «Меньшевика» Аверьянова доставили для допроса в СК: видео

Бывшего директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который накануне устроил стрельбу на предприятии и убил человека, доставили для допроса в СК РФ по Москве.

«Звезда» публикует кадры, на которых хорошо видно злоумышленника. Правоохранители выводят его из автозака и сопровождают в здание Следственного комитета.

Аверьянова задержали утром в четверг, 28 декабря, в одном из зданий по улице Правды в Москве. Как рассказал источник «Звезды», экс-глава «Меньшивика» почти сутки прятался в заброшенном здании.

Накануне экс-глава фабрики в разгар конфликта с нынешним руководством предприятия открыл стрельбу, в результате которой погиб один человек.