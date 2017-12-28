СМИ: стали известны подробности о жертве экс-директора фабрики «Меньшевик»

В правоохранительных органах рассказали, что экс-директор московской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов накануне застрелил охранника Алексея Осипова, вышедшего в первый день на работу. Об этом пишет РИА Новости.

«Убитый – Алексей Осипов, охранник. Работал первый день, трудовой договор подписал 27 декабря 2017 года», – отметили правоохранители.

Напомним, бывший директор «Меньшевика» устроил стрельбу на территории кондитерской фабрики, а затем скрылся. Сотрудники прокуратуры сообщили, что Аверьянов это произошло, когда приставы пришли взыскать долг.

При этом адвокат Тимур Батиралиев, который представляет интересы бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, заявил, что его подзащитный начал стрельбу в ответ на огонь, который открыли прибывшие на производство люди.

Утром 28 декабря стрелявшего обнаружили на складе типографии газеты «Правда». Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».