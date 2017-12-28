Почти половина жителей Германии требует немедленной отставки Меркель

Около 47% жителей Германии выступают за отставку действующего канцлера Ангелы Меркель до очередного избирательного периода в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные исследовательским институтом YouGov.

Вместе с тем лишь 36% опрошенных хотят видеть Меркель на посту еще четыре года, при этом число недовольных Меркель на посту канцлера последовательно росло с октября этого года, когда за ее отставку высказались 36% опрошенных, передает Die Welt.

По оценкам специалистов, на настроения избирателей негативно повлияли неудачи при формировании правительства после парламентских выборов в сентябре текущего года. Одержавший на них победу консервативный блок ХДС/ХСС не смог создать коалицию с партией зеленых и свободными демократами (СДПГ).

Между тем 7 января 2018 года должны начаться зондирующие переговоры консерваторов и СДПГ. Консультации могут закончиться формированием правящей коалиции или созданием правительства меньшинства под руководством Ангелы Меркель. Не исключен также вариант с проведением повторных парламентских выборов.