В России создадут единый каталог потребительских товаров

В Российской Федерации создадут единый каталог потребительских товаров, который поможет сократить расходы производителей. Об этом рассказал министр торговли и промышленности Денис Мантуров в интервью «Известиям».

«Для того чтобы потенциал онлайн-касс был раскрыт в полной мере, мы начинаем думать над созданием единого каталога потребительских товаров в России», - заявил Мантуров.

Согласно действующей сейчас системе, производитель того или иного потребительского товара должен заполнять большое количество анкет с различными данными каждый раз, когда поставляет свой продукт в торговую сеть. Создание единого каталога позволит избавиться от этого процесса, который требует значительного количества денег и сил.

Мантуров добавил, что новый единый каталог будет также полностью интегрирован с международной системой маркировки GS1 и ее штрих-кодами. Это также облегчит жизнь производителям, которые работают с международным рынком.