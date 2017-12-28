Путин рассказал об увольнениях водителей из-за перехода на газовое топливо

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании в Госсовете, рассказал, что после перевода автомобилей «Газпрома» на газомоторное топливо из компании стали увольняться водители.

«"Газпром" свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо, к чему привело сразу: к массовому увольнению водителей — сливать нечего», - цитирует РИА Новости российского лидера.

Путин добавил, что выступает за перевод принадлежащих предприятиям автомобилей на газ и считает, что эту тенденцию нужно поддерживать на правительственном и региональном уровнях. По словам главы государства, «голубое» топливо экологически чистое в сравнение с бензиновым, его запасов в России достаточно, что создаст конкурентное преимущество для российской экономики.