Взрослые россияне рассказали, что хотели бы получить от Деда Мороза на Новый год

Взрослые россияне признались, что в качестве подарка от Деда Мороза в 2018 году хотели бы получить здоровья, счастья и денег. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир», которые приводит РИА Новости.

В ходе опроса, в котором приняли участие около двух тысяч россиян со всей России старше 18 лет, выяснилось, что 63 процента опрошенных попросили бы у Деда Мороза в качестве подарков здоровья, 27 процентов - счастья и 17 процентов – денег.

О здоровье высказывались в чаще граждане России старше 45 лет, о счастье говорили респонденты всех возрастов, а получить денег больше всего желали молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Восемь процентов опрошенных хотели получить от доброго волшебника квартиру, дом, шесть процентов – автомобиль. Еще два процента пожелали встретить любовь, выйти замуж или родить ребенка.