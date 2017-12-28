«Понравлюсь твоей маме»: пользователи Сети выявили самые отталкивающие фразы для знакомств

На одном из крупнейших в мире форумов Reddit темой дня стало обсуждение фраз, которые выглядят наиболее отталкивающе для знакомства с противоположным полом на соответствующих сайтах. Пользователи форума озвучили словосочетания, которые резко снижают шансы на успех у желающего завести знакомство человека.

Отторжение в первую очередь вызывают банальности, которые люди пишут в профилях на сайтах знакомств. В их числе фразы о досуге в стиле «люблю куда-нибудь сходить и отдохнуть» или «люблю посмотреть кино». Кроме того, пользователям Сети не нравится обилие смайликов-эмодзи в анкетах и переписке.

«Больше всего раздражают люди, которые начинают с абсолютно очевидного. «Ищу кого-то, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочет встретиться/не знаю, почему я трачу свое время на это/просто проведите рукой, если хотите начать со мной разговор». Может, это и разумные желания, но проговаривая их вслух, вы выглядите капризным ребенком, с которым я точно не хочу общаться. Особенно если больше в вашем профиле ничего нет», - говорится в комментарии, который поддержали более восьми тысяч человек.

По мнению девушек, наиболее отталкивающе со стороны мужчин на сайтах знакомств звучат фразы «понравлюсь твоей маме», «не тратьте мое время зря», «расскажу о себе только в переписке» и схожие с ними, а также фотографии с пачками денег и оружием. Молодые люди в свою очередь добавили к этому списку словосочетание «не пиши, если не готов общаться».