В ЦБ РФ рассказали об инфляции в 2018 году

Центральный банк РФ не намерен ужесточать денежно-кредитную политику и поднимать ключевую ставку, чтобы противостоять инфляции в следующем году, поскольку в этом нет необходимости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад ЦБ РФ о ДКП.

В докладе отмечено, что в уходящем году показатели инфляции были ниже ожидаемых в связи с хорошим курсом рубля и рекордным урожаем. Эти факторы привели к годовой инфляции всего лишь в 2,4% - 2,6%, хотя в начале года регулятор рассчитывал на показатель в 4%.

«Сохраняется ряд рисков отклонения инфляции от прогноза как вверх, так и вниз. На краткосрочном горизонте такими факторами являются изменение продовольственных цен под влиянием динамики объемов предложения сельскохозяйственной продукции, динамика цен на мировых сырьевых и товарных рынках, курсовые колебания», — говорится в докладе.

Эффект от крепкого рубля и хорошего урожая будет длиться и в начале следующего года, однако по его итогам Центробанк все-таки ожидает более высокую инфляцию в 4%. Тем не менее, ужесточать денежно-кредитную политику регулятор на намерен, поскольку именно эта цифра и является целевой для организации.