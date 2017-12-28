Торговля вином через Интернет в России начнется 1 июля

Продажа вина с помощью онлайн-магазинов в Сети официально начнется с первого июля 2018 года, об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Инициативу о разрешении электронной торговли алкоголем подали в министерстве финансов. Мантуров отметил, что оптимизм Минфина разделяют и в его ведомстве.

«Думаю, что вполне можно разделить оптимизм Минфина. Это пилотный проект. Он будет развиваться успешно по более широкому сегменту алкогольной продукции… Это было своевременное и правильное решение. Поэтому ждем 1 июля и сделаем первый заказ» - рассказал министр торговли.

Первого июля в Сети россияне смогут заказать только вино, однако позже планируется разрешить торговлю и крепкими алкогольными напитками. Точные сроки разрешения торговли высокоградусным спиртным в Интернете в материале не уточняется.