Самые жесткие типы в мире - солист Rammstein рассказал о русских спортсменах

Лидер культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн рассказал, что в молодости он входил в состав сборной ГДР на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров, где ему удалось посоревноваться со спортсменами из СССР.

Будущего музыканта хотели отправить на Олимпийские игры в Москву в 1980 году, однако из-за контактов с Западной Германией его отстранили из сборной. Линдеманн в интервью изданию Frankfurter Allgemeine сообщил, что двумя годами ранее соревновался с советским пловцом Владимиром Сальниковым, который позже взял золото московской Олимпиады, проплыв дистанцию 1500 метров менее чем за 15 минут.

«Мне тогда было 17 лет, а Сальников уже был королем. Русских тогда нельзя было победить. Они тренировались в воде с температурой 18–19 градусов. Это самые жесткие типы в мире, которые не чувствуют боли, очень выносливы, но в то же время очень душевны. У них огромное сердце, в котором много трагизма и потрясений. Они нас всегда "уничтожали", не связывайся с ними», - пошутил музыкант.