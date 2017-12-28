Предполагаемый исполнитель взрыва в Петербурге попал на видео

Человек, который, предположительно, является исполнителем прогремевшего в петербургском супермаркете взрыва, оказался запечатлен камерами видеонаблюдения. Кадры публикует «Фонтанка».

На короткой записи видно помещение супермаркета. В кадре мужчина в темно-зеленой куртке с надвинутым капюшоном и рюкзаком на плечах движется в сторону камер хранения, расположенных вне поля зрения. Через какое-то время мужчина отходит от камер и быстро покидает магазин, при этом рюкзака на нем уже нет.

Ранее сообщалось, что в магазине «Перекресток», расположенному по адресу Кондратьевский проспект, дом 44 в Петербурге, прогремел взрыв. В результате происшествия более 50 человек были эвакуированы из магазина. Десять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Работы силовиков и сотрудников чрезвычайных служб на месте координирует НАК, возбуждено уголовное дело. По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, мощность взрыва составляла 200 грамм в тротиловом эквиваленте.