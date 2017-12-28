Среди вызволенных с Украины пленных оказалась кошка

Харьковчанин Вадим, который приехал из украинского плена в Луганскую народную республику в рамках обмена, взял с собой кошку по имени Елизавета.

Животное жило с ним в тюрьме и было его единственным «антидепрессантом», сообщает Луганский информационный центр.

«Она жила со мной в тюрьме и была моим единственным позволенным "антидепрессантом". Говорил ей, что заберу ее с собой на волю, на свободу, и я ее забрал», - признался Вадим.

В среду, 27 декабря, в Донбассе состоялся самый крупный за последние 14 месяцев обмен пленными между Украиной с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой. В ходе обмена Киев освободил 233 человека, взамен республики Донбасса отдали 73 человек.