Постпред России при ЕС назвал главные достижения российской дипломатии в 2017 году

Постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов дал оценку деятельности российских дипломатов в уходящем году и сформулировал задачи для следующего. О них дипломат рассказал в интервью «Известиям».

По мнению Чижова, главной задачей для российской дипломатии в 2018 году станет обеспечение национальной безопасности, миротворчество и развитие дружественных отношений со странами по всему миру, в том числе в точках, где растет мировая напряженность.

Чижов подчеркнула, что это стратегические задачи на длительный срок и добавил, что российская дипломатия достигла определенных успехов в них. Это видно на примере конфликтных регионов на Ближнем Востоке, где РФ – единственная страна, которая может договариваться со всеми сторонами.

«Россия работает по всем азимутам и в самых разных форматах. Некоторое время тому назад это было названо сетевой дипломатией. Я считаю, что в нынешнем непростом и волатильном мире это и приносит успех», - отметил Чижов.

Постпред РФ при ЕС также назвал главное достижение российской дипломатии в 2017 году. Это стабилизация ситуации в Сирийской арабской республике, которая стала результатом совместных действий дипломатов и военных России. Кроме того, РФ достигла значительного прогресса в укреплении отношений с партнерами по Евразийскому союзу