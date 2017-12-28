Россия откроет на Кубе две астрономические обсерватории
Российская Федерация намерена открыть две современные астрономические обсерватории на Кубе, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кубинское издание Cuba Debate.
По данным СМИ, совместный проект России и Кубы предполагает установку двух автоматизированных телескопов, которые, в том числе, будут отслеживать потенциально опасные космические объекты. После утверждения проекта он будет действовать пять лет с возможностью продления на такой же срок.
«Совместный проект предусматривает установку на территории Кубы двух современных полностью автоматизированных телескопов для исследования позиционных, фотометрических и спектральных характеристик различных космических объектов», - говорится в материале.
Реализация астрономического проекта обсуждалась в Москве на заседании российско-кубинской комиссии по научному сотрудничеству в августе 2017 года. Кроме того, установку телескопов на семинаре обсуждали ученые из Института астрономии РАН и Института геофизики и астрономии Кубы.