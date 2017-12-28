На юге Петербурга загорелся пассажирский автобус: видео
Пассажирский автобус загорелся в Кировском районе города. О причинах возгорания не сообщается.
Фото: Кирилл Глушков/ ВКонтакте
Видео: Nika Podshivalova/ ВКонтакте
У дома №6 на улице Морской Пехоты в Кировском районе Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус.
Кадры с места происшествия выложила ВКонтакте пользователь Nika Podshivalova. На место ЧП прибыли пожарные, они ликвидировали пожар за полчаса, сообщается в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.
По предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал.