На юге Петербурга загорелся пассажирский автобус: видео

У дома №6 на улице Морской Пехоты в Кировском районе Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус.

Кадры с места происшествия выложила ВКонтакте пользователь Nika Podshivalova. На место ЧП прибыли пожарные, они ликвидировали пожар за полчаса, сообщается в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

По предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал.