Пушков назвал Украину «страной года по нанесению ущерба самой себе»

Российский сенатор Алексей Пушков подвел итог «достижениям» Украины в прошедшем году. Свое резюме политик опубликовал на личной странице в Twitter.

Одним из главных «достижений» Украины Пушков назвал блокаду Донбасса, введенную самим Киевом. Эти действия обошлись Киеву в 1% от ВВП, то есть в 1,8 миллиарда долларов, в связи с чем сенатор признал Украину «страной года» по нанесению убытков самой себе.

Украина - "страна года" по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП - 1.8 млрд долл. Причем блокаду ввела сама Украина. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 декабря 2017 г.

Ранее сенатор в ответ на просьбу госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона о возвращении российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвал уместным отменить поставки Вашингтоном оружия Киеву.