Вице-губернатор Петербурга рассказала о состоянии пострадавших при взрыве в супермаркете

В результате взрыва в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, пострадали десять человек.

Девять пострадавших находятся в трех больницах города: Александровская, Мариинская и Елизаветинская. Один из них выписан, состояние шести оценивается, как средней тяжести, трех других – удовлетворительное. Об этом рассказала вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

«По состоянию на 23.30 мск пострадавшие в происшествии, случившимся в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте, направлены в три больницы: Александровская, Мариинская и Елизаветинская. Один из пострадавших выписан. Остаются в средней тяжести шесть, в удовлетворительной трое», - написала чиновник в своем Twitter – аккаунте.

В среду, 27 декабря в супермаркете торговой сети «Перекресток» в Калининском районе Петербурга прогремел взрыв. В результате ЧП пострадали десять человек. Позже в НАК сообщили, что взрывное устройство оставил в камере хранения неизвестный преступник. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.