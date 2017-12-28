«Политический вирус с ненасытным желанием власти»: в Киеве пожалели о приглашении Саакашвили на Украину

Власти Украины допустили большую ошибку, когда пригласили в страну бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили и вверили ему в управление Одесскую область. Об этом пишет в Washington Times украинский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцзаде.

«Вместо чудотворца мы получили вирус, который заразил политическую систему Украины, вызванный раненым эго и ненасытным стремлением к власти. Господин Саакашвили был просто агентом распада на Украине, которая не может себе позволить политических потрясений», - написала вице-премьер.

Климпуш-Цинцзаде добавила, что украинская власть надеялась увидеть в Саакашвили реформатора, но взамен получила революционера, а еще одну революцию Украина себе позволить не может. Этот тезис вызвал обсуждение в социальных сетях – ряд пользователей высказал мнение, что Украина, по здравому размышлению, не могла себе позволить и предыдущую «революцию».

Ранее восьмого декабря Саакашвили задержали в столице Украины и поместили в СИЗО по подозрению в получении из РФ около 500 тысяч долларов на финансирование митингов для свержения властей Украины. Прокуратура требовала для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Однако одиннадцатого декабря Печерский районный суд Киева решил отклонить ходатайство обвинения и отпустил оппозиционера в зале суда.