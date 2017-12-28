Пушков считает, что Россия может попросить США не поставлять оружие Киеву

Член Совета Федерации Алексей Пушков в ответ на просьбу госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона о возвращении российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвал уместным отменить поставки Вашингтоном оружия Киеву.

«Тиллерсон попросил Лаврова вернуть росс. офицеров в СЦКК в Донбассе. В ответ уместно попросить Тиллерсона отменить поставки оружия Киеву», - написал сенатор в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросил, чтобы Россия вернула своих наблюдателей в СЦКК.

В середине декабря было принято решение о выходе российской стороны из СЦКК. В МИД России заявили, что это связанно с трудностями работы Центра из-за позиций Киева.